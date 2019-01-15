Новозеландская криптовалютная биржа Cryptopia приостановила работу, сообщив пользователям о «существенных потерях» из-за бреши в системе безопасности. Торговые операции на платформе будут приостановлены до тех пор, пока не решится проблема.

«Вчера, 14 января, биржа Cryptopia пострадала из-за бреши в системе безопасности, понеся существенные потери. Как только сотрудники выявили проблему, торговая площадка закрылась на технические работы, а мы занялись оценкой ущерба», - пишет компания.

Как сообщает РБК , биржа оповестила власти об инциденте. Расследованием занимаются полиция Новой Зеландии и местное управление по борьбе с преступлениями в высокотехнологичной сфере.