Сервис позволит осуществлять прямую передачу активов между двумя участниками сделки.
Американская биржа криптовалют Bittrex запускает внебиржевую торговую платформу, которая позволит ограниченному кругу клиентов «быстро и удобно торговать цифровыми активами» и будет поддерживать около 200 криптовалют.
OTC-платформа обеспечит «гарантированное ценообразование» для крупных сделок, «обычно объемом 250 тыс. долларов или больше», сообщает Ttrcoin.
CEO Bittrex Билл Шихара назвал новую платформу «революционной возможностью для трейдинга», указав на число токенов, поддерживаемых его биржей, и добавил, что Bittrex намеревается использовать ее для дальнейшего распространения технологии блокчейн на мировом уровне, в то же время предоставляя своим клиентам определенность в вопросе цены, а также быстрый и легкий способ для обмена крупных объемов цифровых активов.
Нет комментариев