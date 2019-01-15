Американская биржа криптовалют Bittrex запускает внебиржевую торговую платформу, которая позволит ограниченному кругу клиентов «быстро и удобно торговать цифровыми активами» и будет поддерживать около 200 криптовалют.

OTC-платформа обеспечит «гарантированное ценообразование» для крупных сделок, «обычно объемом 250 тыс. долларов или больше», сообщает Ttrcoin .

CEO Bittrex Билл Шихара назвал новую платформу «революционной возможностью для трейдинга», указав на число токенов, поддерживаемых его биржей, и добавил, что Bittrex намеревается использовать ее для дальнейшего распространения технологии блокчейн на мировом уровне, в то же время предоставляя своим клиентам определенность в вопросе цены, а также быстрый и легкий способ для обмена крупных объемов цифровых активов.