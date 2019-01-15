Криптовалютная биржа BitMEX деактивирует торговые счета клиентов из США и канадской провинции Квебек.

Это связано с усилением борьбы регуляторов с нелицензированными криптоплатформами. Так, финансовый регулятор Квебека (Autorité des marchés financiers, AMF) в начале 2018 года уведомил биржу о необходимости прекратить обслуживать жителей этой провинции, поскольку у торговой площадки нет на это необходимых разрешений.

При этом представитель AMF добавил, что все аккаунты пользователей из Квебека были немедленно закрыты, сообщает ForkLog .

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) пока не прокомментировала эту информацию. Глава биржи Артур Хэйес также отказался от комментариев.