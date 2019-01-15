Ритейл, Рынок Рынок: Регулирование Криптобиржа BitMEX прекратит обслуживать клиентов из США и канадской провинции Квебек Популярное Регулирование C 1 января организации и ИП могут регистрироваться бесплатно Маркетинг, Рынок, Контекст Facebook разрабатывает криптовалюту для переводов в WhatsApp Ритейл, О разном, Рынок Житель Тайваня похитил электричество для майнинга на 3,25 млн долларов Регулирование, Контекст Сбербанк запустил страхование банковских карт от киберинцидентов Регулирование ЦБ разрешил выплатить наличными приходящиеся на праздники зарплаты Маркетинг, О разном, Рынок Объем денежных переводов из Таджикистана вырос в три раза Регулирование Законопроект о криптовалютах в России будет рассмотрен весной 2019 года 12:01 15.01.2019 10 0 Это связано с усилением борьбы регуляторов с нелицензированными криптоплатформами. Оценить: Комментировать Читайте также Президент Венесуэлы поднял стоимость криптовалюты petro в четыре раза Саид Гуцериев инвестирует в первую в СНГ легальную криптобиржу Компания Bitmain закрывает свой офис в Амстердаме
Нет комментариев