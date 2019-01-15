Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу 16 держателей списанных субординированных еврооблигаций Промсвязьбанка против России. Об этом «Ведомостям» рассказал представляющий интересы кредиторов партнер компании «Некторов, Савельев и партнеры» Илья Рачков и подтвердил представитель ЕСПЧ.

В жалобе заявителей говорится, что они вложили 4,2 млн в суборды трех выпусков с погашением в 2019—2021 годах, объясняет Рачков. Однако Промсвязьбанк списал эти обязательства после того, как в декабре 2017 года ЦБ забрал его на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. Удалось спасти деньги только ВЭБу: банк досрочно вернул ему субординированный кредит на 725 млн рублей.

Некоторым держателям субординированных облигаций удалось избавиться от бумаг: незадолго до санации Промсвязьбанк выкупал их, следует из иска банка к бывшему менеджменту. В том числе приобретались бумаги трех выпусков с погашением в 2019—2021 годах — на 28,6 млрд рублей. «Абсолютное большинство компаний, у которых были куплены бумаги, были прямо или косвенно связаны с экс-акционерами банка — Дмитрием и Алексеем Ананьевыми», — настаивает представитель Промсвязьбанка.

Заявители со списанием не согласны и ждут от ЕСПЧ «справедливого удовлетворения», которое покроет их убытки. Эта сумма складывается из номинала облигаций, купона по ним, процентов за пользование банком деньгами держателей и судебных расходов.

Суборд списан законно, настаивает представитель Промсвязьбанка и ссылается на решение по иску Эксперт Банка: Арбитражный суд Москвы счел правомерным прекращение обязательств по рублевым субордам Промсвязьбанка, выпущенным по старым правилам.

