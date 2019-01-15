Держатели субординированных облигаций, списанных после санации банка, борются за свои деньги.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу 16 держателей списанных субординированных еврооблигаций Промсвязьбанка против России. Об этом «Ведомостям» рассказал представляющий интересы кредиторов партнер компании «Некторов, Савельев и партнеры» Илья Рачков и подтвердил представитель ЕСПЧ.
В жалобе заявителей говорится, что они вложили 4,2 млн в суборды трех выпусков с погашением в 2019—2021 годах, объясняет Рачков. Однако Промсвязьбанк списал эти обязательства после того, как в декабре 2017 года ЦБ забрал его на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. Удалось спасти деньги только ВЭБу: банк досрочно вернул ему субординированный кредит на 725 млн рублей.
Некоторым держателям субординированных облигаций удалось избавиться от бумаг: незадолго до санации Промсвязьбанк выкупал их, следует из иска банка к бывшему менеджменту. В том числе приобретались бумаги трех выпусков с погашением в 2019—2021 годах — на 28,6 млрд рублей. «Абсолютное большинство компаний, у которых были куплены бумаги, были прямо или косвенно связаны с экс-акционерами банка — Дмитрием и Алексеем Ананьевыми», — настаивает представитель Промсвязьбанка.
Заявители со списанием не согласны и ждут от ЕСПЧ «справедливого удовлетворения», которое покроет их убытки. Эта сумма складывается из номинала облигаций, купона по ним, процентов за пользование банком деньгами держателей и судебных расходов.
Суборд списан законно, настаивает представитель Промсвязьбанка и ссылается на решение по иску Эксперт Банка: Арбитражный суд Москвы счел правомерным прекращение обязательств по рублевым субордам Промсвязьбанка, выпущенным по старым правилам.
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