Один из крупнейших финансовых конгломератов HSBC сообщил, что объем совершенных им трансакций на блокчейне превысил 250 млрд долларов. При этом всего финансовый институт провел 3 млн операций по обмену иностранных валют и 150 тысяч платежей, использовав платформу HSBC FX Everywhere platform.

В HSBC подчеркнули, что платформа продемонстрировала высокую эффективность. Среди преимуществ блокчейн-платежей - «отсутствие необходимости подтверждения трансакций извне», сообщает ForkLog .

По словам главы HSBC по рынкам иностранных валют и биржевых товаров Ричарда Бибби, теперь изучается возможности применения этой технологии для транснациональных компаний, которым необходимо обслуживать множество счетов, координировать трансграничные цепи поставок и которым нужно улучшить управление потоками иностранной валюты.