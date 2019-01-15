Платформа использовалась на протяжении прошлого года для внутренних операций.
Один из крупнейших финансовых конгломератов HSBC сообщил, что объем совершенных им трансакций на блокчейне превысил 250 млрд долларов. При этом всего финансовый институт провел 3 млн операций по обмену иностранных валют и 150 тысяч платежей, использовав платформу HSBC FX Everywhere platform.
В HSBC подчеркнули, что платформа продемонстрировала высокую эффективность. Среди преимуществ блокчейн-платежей - «отсутствие необходимости подтверждения трансакций извне», сообщает ForkLog.
По словам главы HSBC по рынкам иностранных валют и биржевых товаров Ричарда Бибби, теперь изучается возможности применения этой технологии для транснациональных компаний, которым необходимо обслуживать множество счетов, координировать трансграничные цепи поставок и которым нужно улучшить управление потоками иностранной валюты.
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