Российский производитель контрольно-кассовой техники компания АТОЛ выпускает SIGMA — новое поколение касс для малого бизнеса, которая сама ведет товароучет и базу клиентов, фиксирует доходы и расходы, контролирует сотрудников и оценивает эффективность акций и скидок. С учетом права о налоговом вычете стоимость SIGMA составит от 0 до 7 900 рублей.

Как говорится в пресс-релизе компании, на выбор предлагается три модели смарт-терминала: SIGMA 7, SIGMA 8 и SIGMA 10. Они различаются дизайном, размером экрана и возможностью автономной работы. При этом клиент сможет выбрать одно из трех решений: SIGMA Еда, SIGMA Услуги или SIGMA Торговля. Каждое из приложений создано с учетом специфики бизнеса.

Для каждой программы предусмотрено три тарифных плана, которые различаются набором доступных функций и стоимостью: «Старт» (2 900 рублей в год), «Развитие» (5 900 рублей) и «Бизнес» (11 900 рублей). Всем пользователям SIGMA начальный тариф «Старт» на первый год предоставляется бесплатно.

В личном кабинете «SIGMA Облако» предпринимателю доступны четыре группы данных: финансы, товары, сотрудники и клиенты. Данные можно выгрузить в программы бухгалтерской отчетности и управленческого учета. SIGMA позволяет создать базу клиентов, проводить акции и программы поощрения клиентов, запустить собственную программу лояльности, оценить эффективность скидок и специальных предложений.