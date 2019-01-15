Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, вводящий регулирование лизинговых компаний с господдержкой и относящий их к некредитным финансовым организациям. Документ инициирован правительством РФ.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 22 января, уточняет ТАСС.

Законопроектом предусматривается введение регулирования деятельности лизинговых компаний, определенных в категорию специальных субъектов лизинговой деятельности, связанных с государством и получающих государственную поддержку или претендующих на нее. Такие лизинговые компании предлагается отнести к некредитным финансовым организациям. Предусматривается регистрация таких компаний путем внесения сведений о них в реестр субъектов лизинговой деятельности Банка России.

Также предусматривается введение саморегулирования на лизинговом рынке для компаний, сведения о которых внесены в реестр субъектов лизинговой деятельности. Создание саморегулируемых организаций на лизинговом рынке будет способствовать, в частности, разработке обязательных для субъектов лизинговой деятельности базовых стандартов, а также предоставит субъектам лизинговой деятельности возможность самостоятельно урегулировать отдельные отраслевые проблемы, включая вопросы в сфере управления рисками и внутреннего контроля.

Предлагаемые законопроектом изменения направлены на повышение транспарентности финансового положения лизингодателей за счет перехода на отраслевые стандарты, отвечающие принципам международной финансовой отчетности, позволят унифицировать правила риск-менеджмента и внутреннего контроля для лизингодателей, говорится в пояснительной записке.



Анализ лизингового рынка, проведенный федеральными органами исполнительной власти совместно с ЦБ РФ, показал, что рынок является в высокой степени нестабильным в сегменте малых и средних компаний и имеет признаки теневого рынка. Ежегодно в России создается около 50 и закрывается около сотни лизинговых компаний, указывают в Кабмине. Крупнейшими участниками лизингового рынка являются компании, в капитале которых значительная доля принадлежит государству. С учетом банков, связанных с государством и Банком России, государству принадлежит от 50% до 70% активов лизингового сектора, говорится в сопроводительных материалах к документу.