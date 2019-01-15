Коллекторы пригрозили учителям московской школы №1285 из-за долга родителей ученика. «Единая Россия» направила официальные запросы председателю ЦБ, и.о. прокурора Москвы и руководителю столичного Управления Федеральной службы судебных приставов с просьбой защитить образовательное учреждение от коллекторов и проверить факты угроз с их стороны. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Координатор партийного проекта «Народный контроль», депутат Государственной думы Анна Кувычко направила официальные запросы председателю Центрального банка России Эльвире Набиуллиной, и. о. прокурора города Москвы Олегу Манакову и руководителю Управления Федеральной службы судебных приставов по столице Сергею Замородских с просьбой защитить московскую школу №1285 от коллекторов и проверить факты угроз, поступавших в адрес школы», — отмечается в сообщении.



Ранее директор столичной школы №1285 сообщила в своем Facebook-аккаунте, что с 24 декабря ее личный мобильный телефон, официальный телефон школы и телефоны еще шести сотрудников «поставлены на автообзвон», при этом количество сотрудников на обзвоне постоянно увеличивается.

По словам директора, звонящие из коллекторского агентства требуют взыскать долг с родителя обучающегося. «С нас требуют: уплаты долга, изгнания детей из школы. Дословно: «вышвырнуть», — отмечается в публикации.

«Прошу главный банк страны и надзорные органы проверить информацию директора столичной школы №1285 Ярославы Алпатовой в одной из социальных сетей о вымогательстве коллекторским агентством долга родителей одного из учеников», — заключила депутат Анна Кувычко.

