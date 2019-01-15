В декабре 2018 года доход майнеров сократился на 83%, по сравнению с январем того же года, говорится в исследовании аналитической компании Diar.

Как сообщает РБК , майнеры заработали 1,2 млрд доларов в январе прошлого года, к декабрю этот показатель сократился до 210 млн долларов. Доля пулов компании Bitmain за год снизилась с 53% до 39%. Хешрейт сети биткоина достиг максимума в первой половине прошлого года, после чего он начал падать.

В начале текущего года сложность сети увеличилась, так как майнеры начали включать часть временно незадействованного оборудования.