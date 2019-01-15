Гознак уже в течение нескольких лет не изготавливал мелкие монеты номиналом 1 и 5 копеек по причине отсутствия спроса на них со стороны банков, монеты остаются в обороте, но их немного. Об этом сообщил ТАСС глава Гознака Аркадий Трачук в кулуарах Гайдаровского форума.

«Я не могу сказать точно, но мы видим по заказам, что мы достаточно давно не изготавливаем такие монеты, как одна копейка и пять копеек. Речь идет о годах», — сказал Трачук, уточнив, что монеты по-прежнему находятся в обращении, но их фактически «не видно».

Глава Гознака отметил, что «все монеты от одной копейки находятся в обращении и являются законным платежным средством, но реальная потребность в объеме их изготовления определяется коммерческими банками». «Они говорят, какого рода монеты им нужны», — пояснил Трачук.