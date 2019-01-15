В 2018 году достигнуты самые низкие показатели безработицы за все предыдущие годы, считает заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Об этом она рассказала в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

«В 2018 году достигнуты самые низкие показатели безработицы за все предыдущие годы. За 12 месяцев прошлого года общий уровень безработицы составил 4,8%», — отметила она.

При этом Голикова подчеркнула, что численность занятых в российской экономике увеличилась за 11 месяцев 2018 года до 72,6 млн человек.