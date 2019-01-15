Уровень бедности населения напрямую связан с уровнем образования работников, считает заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Об этом она рассказала в ходе выступления в рамках X Гайдаровского форума.

«По данным Росстата, уровень бедности населения напрямую связан с уровнем образования работников. Например, самый высокий риск бедности — 1,59 — у работников, имеющих только общее образование, а самый низкий — 0,07, у лиц с послевузовским образованием. Работники, имеющие любое высшее образование, имеют риск бедности 0,51, а со средним профессиональным образованием — 0,89», — рассказала она в ходе выступления.