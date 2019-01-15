Методика расчета прожиточного минимума может измениться в 2020 году. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в ходе выступления в рамках Гайдаровского форума.

«Сейчас в рамках Минтруда вместе с социальными партнерами и парламентом создана рабочая группа по пересмотру методики расчета прожиточного минимума. И мы ожидаем получить результаты работы этой группы в 2020 году», — отметила Голикова.