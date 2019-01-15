Аудитория интернет-пользователей в России среди населения в возрасте от 16 лет составила к началу 2019 года 90 млн человек, увеличившись на 3 млн по сравнению с предыдущим годом и достигнув 75,4% взрослого населения страны. Такие данные приводятся в исследовании GfK.

Авторы обращают внимание на то, что в последние годы аудитория Интернета растет уже медленно и в основном за счет подключения пользователей старшего поколения. Среди молодежи и людей среднего возраста проникновение Интернета близко к предельному уровню.

Основная тенденция последних лет — рост рынка мобильного Интернета. К началу 2019 года доля пользователей Интернета на мобильных устройствах достигла 61%. Годом ранее этот показатель составлял 56%. Прежде всего растет аудитория пользователей, которые выходят в Интернет со смартфонов, а пользование планшетами немного сократилось.

Еще одним важным качественным сдвигом последнего времени назван стремительный рост доли пользователей, которые выходят в Интернет только через мобильные устройства: с 18% от всех пользователей Интернета год назад до 35%.



«Стремительный рост сегмента mobile only меняет все лицо Интернета. Интернет уже в ближайшем будущем может стать прежде всего мобильным и только во вторую очередь — десктопным. Для интернет-сегмента это означает смену приоритетов при развитии digital-продуктов, коммуникаций, рекламы. Производителям, ретейлерам и контент-провайдерам уже сейчас стоит убедиться, что их текущие продукты готовы для мобильных пользователей», — комментирует руководитель отдела медиаисследований GfK Rus Сергей Кетов.

