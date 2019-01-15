Бизнес не должен заменять государство в сфере обучения населения, но в ряде случаев такая «замена» необходима для достижения целей самого бизнеса. Такое мнение выразил генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов, выступая на X Гайдаровском форуме.

«Иногда ты просто не можешь решить свою задачу, не занимаясь этим (обучением людей. — Прим. ред.)», — сказал он.

«Сама проблема инвестиционного бизнеса очень часто упирается в то, что ты не можешь продавать сложные продукты, если твой клиент не понимает их сути. Он не будет понимать, как устроен этот продукт, он не будет доверять ему, — поясняет Турлов. — Основная же масса людей, которые хотят заниматься инвестициями серьезно, заинтересованы в том, чтобы потратить силы и хотя бы начать говорить условно на одном языке с теми специалистами, которые будут консультировать их для того, чтобы синхронизировать понятия и общее понимание ситуации на рынке».