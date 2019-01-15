Федеральная налоговая служба запретила российским платежным системам и банкам осуществлять переводы в адрес организатора азартных игр нелегального онлайн-казино Azino777 — компании Victory777 N.V., пишут «Ведомости».

По данным издания, ведомство внесло компанию Victory777 N.V., зарегистрированную в Кюрасао, в перечень лиц, в отношении которых есть сведения об организации и проведении азартных игр с нарушением законодательства России, 28 декабря 2018 года.

Сейчас сайт Azino777 предлагает девять методов пополнения баланса: пять — иностранные платежные системы EcoPayz, Piastrix, Payeer, Skrill, Neteller, на них требование ФНС не распространяется. Остальные — карты Visa и Mastercard, а также счета мобильных операторов «МегаФон», Beeline или Tele2.



Сейчас в России есть два способа ограничения переводов в адрес незаконных онлайн-казино: по МСС-коду банковского платежа (четырехзначный номер, который отражает вид деятельности компании — получателя платежа) и по получателю платежа, если есть сведения, что он ведет незаконную игорную деятельность. Но блокировка доступа к сайту Azino777 не работает.



ФНС надеется, что сработает второй способ блокировки — по получателю платежа: после внесения компании в перечень российские банки и платежные системы, видя конечного получателя платежа, должны блокировать перевод. На выполнение этого требования закон отводит пять рабочих дней, т. е. с 14 января российские банки и платежные системы должны отклонять такие переводы.