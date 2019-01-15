Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) и специалисты горячей линии «Рунета» зафиксировали всплеск случаев телефонного мошенничества с последующим воровством средств с банковских карт россиян, сообщили в пресс-службе РОЦИТ.



Чаще всего злоумышленники представляются службой безопасности банка или к примеру «единой организацией по защите от банковских преступлений». По данным пострадавших, обратившихся на горячую линию «Рунета», звонки могут быть совершены с номеров +74950188621, +74953633149, +74955505550.



«Списание средств происходит за счет стандартной манипуляции «операторов» вымышленных служб безопасности. Разговор начинается с того, что оператор сообщает о несанкционированном списании денежных средств с карты и, чтобы остановить эту трансакцию, ему необходимы данные о сумме на счету карты и реквизитах карты (номере, ФИО держателя, код с обратной стороны карты). Чтобы запутать пользователя, используются стандартные нейролингвистические приемы: проговариваются вслух разные должности и регалии сотрудников, задаются отвлеченные вопросы, например, где осуществлялась последняя покупка, карты каких банков находятся в пользовании, сколько на каждой из них находится средств и так далее», — отмечается в релизе.

В РОЦИТ напоминают, что никому нельзя сообщать данные своих банковских карт, а также код из СМС. Финучреждение никогда не просит продиктовать по телефону номер карты или номер карты и код с обратной стороны карты, иногда только последние четыре цифры для идентификации.

«Получая номер или даже несколько номеров банковских карт, злоумышленнику, который уже вбил данные карты для перевода, остается получить только код из СМС, который придет пользователю для совершения операции. Мошенник в телефонном разговоре скажет, что код нужен для отмены операции по несанкционированной трансакции, но на самом деле пользователь лично сообщит код, который позволит мошеннику списать всю сумму», — уточнили в РОЦИТ.