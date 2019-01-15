Доля вложений Минфина в резервах Банка России по итогам 2018 года могла составить 101 млрд долларов, в 2019 году министерство может приобрести иностранную валюту на 40—50 млрд долларов, полагают экономисты банка ING.

Эксперты ING в своем обзоре указали, что во втором квартале 2018 года ЦБ сократил долю доллара в своих резервах на 101 миллиард долларов, примерно две трети этой суммы были заменены евро и японской иеной. В результате наибольшая доля в резервах регулятора пришлась на евро (32%), за ним идут доллар (22%), золото (17%) и китайский юань (15%).

Авторы обзора указывают, что валютные обязательства ЦБ РФ продолжают расти пропорционально закупкам Минфина в иностранной валюте, которые проводятся в рамках бюджетного правила. Эксперты также считают, что во избежание рисков Банк России может сохранять минимальный объем долларовых активов в 65 млрд долларов.

«Это говорит о том, что ЦБ РФ может дедолларизировать свои валютные активы еще на 30—35 миллиардов долларов по сравнению с уровнем середины 2016 года. Это, возможно, уже произошло во втором полугодии 2018 года или может произойти в будущем. Такой шаг будет соответствовать, в первую очередь, логике внешней политики и не будет отражать структуру рынка форекс, который состоит на 80% из долларов, или торговли (примерно 70% российского экспорта и около 35% импорта рассчитывается в долларах). Это также основная причина, почему Минфин вряд ли уменьшит долю своих покупок в долларах в ближайшее время», — пишут аналитики.

Банк России с 15 января после перерыва в несколько месяцев возобновит покупки валюты на рынке для Минфина РФ в рамках бюджетного правила. Объем покупки валюты с 15 января по 6 февраля составит 265,8 млрд рублей — по 15,6 млрд рублей в день, сообщал Минфин.