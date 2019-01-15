На сегодняшний день талантливый человек уезжает из региона или страны по четырем причинам: если он не может реализовать свои профессиональные способности, если его дети не могут получить хорошее образование, если в стране нет хорошего медицинского обслуживания и если человек не ощущает себя в безопасности. Такое мнение выразил социальный предприниматель, инвестбанкир и основной партнер инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян в ходе своего выступления на X Гайдаровском форуме.

«Вот четыре критерия, за которые мы будем биться, чтобы самые талантливые люди оставались в том или ином регионе России, — заявил он. — И губернаторы, и страна будут биться за то, чтобы сохранить этих специалистов».

Варданян также отметил, что для этого необходимо создать и поддерживать полноценную экосистему с хорошим образованием. Он указал, что необходимо решить, как, оставляя лучших отечественных специалистов, привлечь и иностранных качественных специалистов в Россию.