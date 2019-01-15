Долги потенциальных банкротов в России по итогам III квартала 2018 года выросли на 28% и достигли рекордных 39,61 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали в Национальном центре банкротств (НЦБ). Годом ранее их общая задолженность составляла 30,95 млрд рублей — это на 28% меньше, чем сейчас.

Человек получает статус банкрота, если подает заявление о собственной несостоятельности, иногда инициатива исходит и от кредиторов, уточняют эксперты. Чаще всего к несостоятельности приводят поручительства по долгам бизнеса, чрезмерное увлечение микрокредитами и необеспеченными займами. Причем связанные с бизнесом долги традиционно самые большие.

В среднем на одного банкрота приходится два-три крупных займа, добавил зампред Локо-Банка Андрей Люшин. Суммы этих кредитов в прошлом году повышались, отметил эксперт. Годовые темпы роста выдачи потребительских займов увеличились в четыре раза, тогда как рост реальных располагаемых доходов населения оставался низким, напомнил управляющий по стратегическому маркетингу Промсвязьбанка Андрей Бархота. Эксперт добавил, что нередко для покрытия старых кредитов клиенты брали новые, а это увеличивало долговую нагрузку на граждан и индивидуальных предпринимателей.

Чем богаче регион, тем лояльнее там относятся к банкротству, добавили в НЦБ. В Москве и Московской области в 95% случаев такие дела заканчиваются реализацией имущества должника и только в 5% — реструктуризацией. В других субъектах ситуация обратная.



По мнению экспертов, «кредитный бум» 2018 года и незначительный рост доходов населения могут в отдаленной перспективе привести к появлению новых банкротов — от момента просрочки до подачи заявления о несостоятельности проходит год.