Проведение пилотного тестирования новой версии таксономии XBRL, опубликованной на официальном сайте Банка России 5 декабря 2018 года, позволит оценить готовность компаний к грядущим изменениям. Сбор пилотной отчетности в формате XBRL осуществляется через тестовый личный кабинет. Непосредственное вступление в силу обновленных надзорных требований, заложенных в таксономию, запланировано на II квартал 2019 года.

«Диасофт» – признанный партнер ведущих российских банков в масштабных проектах автоматизации регуляторной отчетности на базе FLEXTERA BI и привилегированный пользователь услуг постоянной юрисдикции XBRL. Компания активно участвует в развитии стандарта в России и имеет полный набор знаний, навыков и инструментов для успешной подготовки и сдачи отчетности в формате XBRL.

Компания готова оказать НФО профессиональную помощь в проекте сдачи пилотной отчетности с использованием инструмента собственной разработки – XBRL Engine. Решение позволяет автоматически конвертировать загружаемые данные в требуемый Банку России формат.

Игорь Шабанин, заместитель директора по развитию прикладных решений департамента «Решения BI и Отчетность» компании «Диасофт»: «Изменения в новой таксономии по сравнению с прошлой версией довольно существенны. Пилотный сбор данных, который проводит Банк России, позволит сделать переход быстрее, проще и избавит НФО от возможных проблем с XBRL-отчетностью таксономии 3.0 по факту ее вступления в силу. Мы со своей стороны до середины февраля готовы совершенно бесплатно помочь клиентам с подготовкой пилотной отчетности и вместе устранить возможные сложности для последующего успешного перехода».

Для подачи заявки на бесплатную подготовку XBRL-пилотов, а также за дополнительной информацией о формировании XBRL-отчетов и возможностях XBRL Engine обращайтесь к руководителю направления «Развитие отчетности в формате XBRL» Сергею Матиасу по телефону +7 963 677 6003 или по электронной почте smatias@diasoft.ru.

Источник: Компания «Диасофт»