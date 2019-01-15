Депутаты Госдумы готовы внести поправку в законодательство об обязанности банков подключаться к системе быстрых платежей (СБП) Банка России, сообщил ТАСС глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах Гайдаровского форума.

«Если надо, то мы готовы внести поправку, чтобы все были подключены к системе быстрых платежей, это вполне мы закрепим", — сказал Аксаков, комментируя инициативу Федеральной антимонопольной службы (ФАС), ЦБ и Минфина по обязательному подключению банков к системе быстрых платежей при закреплении права ЦБ определять предельное значение надбавки, устанавливаемой кредитными организациями при введении ими тарифов на услуги по переводу в рамках системы.

Ранее такое предложение подтвердил ТАСС через пресс-службу замглавы ФАС Андрей Кашеваров.