Банк России выпустил методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов. Регулятор советует банкирам присмотреться к трансграничным переводам, поскольку в ряде случаев они могут незаконно использоваться для предпринимательской деятельности, следует из письма за подписью заместителя председателя ЦБ Дмитрия Скобелкина.

Центробанк в рамках своей надзорной деятельности обратил внимание на проведение рядом уполномоченных банков наличных трансграничных переводов без открытия банковского счета, обладающих совокупностью следующих признаков:

перевод денежных средств осуществляется через подразделения кредитных организаций, расположенных в крупных торговых местах либо вблизи таких мест, где в большинстве случаев не используется контрольно-кассовая техника;

переводы совершаются одними и теми же физическими лицами (так называемыми «серийными отправителями») неоднократно в течение дня с минимальным временным интервалом между переводами;

объем переводимых денежных средств превышает суммы, которые обычно переводятся физлицами по основаниям, не связанным с предпринимательской деятельностью (перевод зарплаты, дарение, оказание материальной помощи и т. п.);

часто одним физическим лицом денежные средства переводятся нескольким получателям в одни и те же населенные пункты.

«Целью проведения таких переводов денежных средств может быть оплата по договору, предусматривающему поставку товара в Российскую Федерацию, и, как следствие, сокрытие осуществления физическими лицами предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации и уклонение от постановки на учет в уполномоченных банках внешнеторговых (импортных) контрактов для целей осуществления валютного контроля», — полагают в Банке России.



По результатам анализа деятельности отдельных кредитных организаций, через которые проводились такие переводы, ЦБ пришел к выводу о недостаточном уровне организации и осуществления внутреннего контроля, направленного на борьбу с легализацией (отмыванием) денежных средств, несмотря на наличие очевидных признаков проведения клиентами сомнительных операций. Банк России рекомендует кредитным организациям скорректировать процедуры внутреннего «противолегализационного» контроля за переводами, отвечающими вышеперечисленным признакам, с использованием риск-ориентированного подхода.

