Активы Банка Инноваций и Развития на 21 декабря 2018 года, дату принятия Арбитражным судом Москвы решения о принудительной ликвидации кредитной организации, составляют 3,127 млрд рублей, а обязательства — 2,718 млрд. Такие данные приводятся в опубликованном во вторник, 15 января, сводном отчете временной администрации банка.

Согласно документу, свои требования уже заявили 615 кредиторов банка: кредиторы первой очереди — на 189 млн рублей, третьей очереди — почти на 956 млн. В реестр включены пока 603 кредитора с требованиями на 188 млн и около 955 млн соответственно.

Банк Инноваций и Развития лишился лицензии 7 ноября текущего года. Регулятор пояснял, что кредитная организация на протяжении длительного времени находилась в его поле зрения в связи с проведением сомнительных транзитных операций, объем которых возрастал, несмотря на проведенную надзорным органом работу с банком. «Значительную часть в структуре указанных операций составляли транзитные операции повышенного риска, в основном связанные с платежами клиентов, направленными на продажу денежной наличности торговыми компаниями», — уточняли в ЦБ.

На дату отзыва лицензии Банк Инноваций и Развития оценивал свои активы в 3,184 млрд, обязательства — в 2,714 млрд рублей.

Регулятор во вторник также опубликовал сводный отчет временной администрации екатеринбургского Уралтрансбанка. У этого финучреждения, которое Арбитражный суд Свердловской области 20 декабря 2018 года признал банкротом , отрицательная разница между активами и обязательствами: активы на указанную дату составляют около 7,149 млрд рублей, а обязательства — почти 8,058 млрд. Таким образом, оценка «дыры» в капитале сейчас составляет 909 млн рублей.

В начале декабря прошлого года ЦБ опубликовал данные , согласно которым «дыра» в капитале Уралтрансбанка на дату отзыва его лицензии (25 октября 2018-го) оценивалась в 569 млн рублей.

Почти 1,5 тыс. кредиторов Уралтрансбанка предъявили ему требования на 118 млн (кредиторы первой очереди) и 444 млн рублей, в реестр включены около 1,2 тыс. кредиторов с требованиями на 81 млн и 392 млн соответственно.



Объясняя отзыв лицензии у Уралтрансбанка, ЦБ указывал, что банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, а надлежащая оценка по требованию надзорного органа в 2017 году выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и несоблюдение обязательных нормативов.