Банк России начал работу над нормативными документами, применение которых поможет защитить граждан от мошеннического использования их биометрических данных. В частности, планируется описать порядок действий банка и его клиентов на случай негативного развития событий, пишет «Коммерсант».

Обеспечить регуляторные и организационно-технические меры по недопущению мошенничества в сфере применения удаленной идентификации с использованием биометрии должны методические рекомендации. Как сообщил изданию собеседник, знакомый с позицией ЦБ, такой формат был принят потому, что данный документ можно выпустить достаточно оперативно и его не надо регистрировать в Минюсте.



Предполагается, что эти меры должны минимизировать риск «подмены личности», который возможен при идентификации клиентов банков с помощью ранее сданных в Единую биометрическую систему (ЕБС) образцов лица и голоса.

Решение о начале работы над документами было принято ЦБ в конце прошлого года по итогам стратегической сессии, на которой были отобраны 14 новых инициатив участников финансового рынка. С предложениями по минимизации рисков утечки конфиденциальной информации в процессе сбора биометрии выступило НП «Национальный платежный совет» (НПС). В частности, среди предложений НПС было определение порядка использования биометрии в случае, когда сданные данные были скомпрометированы, в том числе и по вине самого владельца биометрических данных.

Впрочем, специалисты по информбезопасности банков ждут от регулятора не только рекомендаций по юридическим вопросам взаимодействия с клиентом, но и другой конкретики. «Рынок бы хотел получить методические рекомендации, в которых ЦБ пропишет — как выявлять случаи использования поддельной биометрии, как подтверждать, что верифицирующийся человек именно тот, за кого он себя выдает, и так далее», — отмечает глава управления информационной безопасности ОТП Банка Сергей Чернокозинский. Что в итоговом виде войдет в методичку, пока не ясно. Как заявили в ЦБ, «вопрос находится в стадии проработки, комментарии преждевременны».

