Курс доллара стабилизировался около уровня 67 рублей, сообщает аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов. С 15 января до 6 февраля регулятор будет проводить ежедневные покупки валюты на сумму в 15,6 млрд рублей для Минфина в рамках бюджетного правила.

По словам Антонова, рубль пережил декабрьский обвал цен на нефть в конце декабря и дождался налогового периода. Объем налоговых платежей оценивается примерно 1,56 трлн рублей.

«Крупные игроки, торгующие фьючерсом на пару доллар/рубль, продолжают удерживать короткие позиции. Они ожидают дальнейшее укрепление рубля. Ближайшая цель находится на уровне 66,50 рубля за доллар США. Ниже – пока под вопросом. По паре евро/рубль целевой уровень находится на отметке 76,50 рубля, при агрессивных продажах –на уровне 76 рублей за евро», - прогнозирует эксперт.

Как комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Вадим Иосуб, начавшееся ночью восстановление нефтяных котировок благотворно скажется на рубле в начале торгов. Сегодня возврат Центробанка РФ на рынок для покупки валюты по бюджетному правилу окажется нейтральным фактором, он уже учтен в цене. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 66,4-67,7 рубля, для европейской валюты — 76,1-77,7 рубля.