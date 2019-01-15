Американская инвестиционная компания OppenheimerFunds, Inc. увеличила свою долю в «Яндексе» до 6,41%. Это следует из документов, размещенных на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, указывает РБК .

Согласно документам, на 31 декабря прошлого года OppenheimerFunds приобрела 18,36 млн акций российской компании. На сайте американского ведомства документ опубликован только 14 января.

«Подтверждаем, что информация, изложенная в этом документе, является правдивой, полной и правильной», — говорится в сообщении на сайте комиссии.

На закрытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 14 января акции «Яндекса» стоили 29,55 доллара за бумагу. Таким образом, пакет OppenheimerFunds в российской компании составляет 542,69 млн долларов.

OppenheimerFunds Inc. является крупной инвестиционной компанией США. О том, что она впервые вошла в капитал «Яндекса», стало известно осенью 2012 года. В 2014 году OppenheimerFunds была крупнейшим портфельным инвестором «Яндекса», тогда она владела примерно 13,9% капитала компании. Однако впоследствии OppenheimerFunds начала постепенно снижать свою долю и в итоге в конце 2015 года полностью вышла из «Яндекса».

OppenheimerFunds вновь заинтересовалась российской компанией уже в 2017 году. Тогда, согласно материалам на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, американская компания приобрела 5,11 млн акций «Яндекса», это примерно 1,8% в его капитале.