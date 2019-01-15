Пакет OppenheimerFunds в российской компании составляет 542,69 млн долларов.
Американская инвестиционная компания OppenheimerFunds, Inc. увеличила свою долю в «Яндексе» до 6,41%. Это следует из документов, размещенных на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, указывает РБК.
Согласно документам, на 31 декабря прошлого года OppenheimerFunds приобрела 18,36 млн акций российской компании. На сайте американского ведомства документ опубликован только 14 января.
«Подтверждаем, что информация, изложенная в этом документе, является правдивой, полной и правильной», — говорится в сообщении на сайте комиссии.
На закрытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 14 января акции «Яндекса» стоили 29,55 доллара за бумагу. Таким образом, пакет OppenheimerFunds в российской компании составляет 542,69 млн долларов.
OppenheimerFunds Inc. является крупной инвестиционной компанией США. О том, что она впервые вошла в капитал «Яндекса», стало известно осенью 2012 года. В 2014 году OppenheimerFunds была крупнейшим портфельным инвестором «Яндекса», тогда она владела примерно 13,9% капитала компании. Однако впоследствии OppenheimerFunds начала постепенно снижать свою долю и в итоге в конце 2015 года полностью вышла из «Яндекса».
OppenheimerFunds вновь заинтересовалась российской компанией уже в 2017 году. Тогда, согласно материалам на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, американская компания приобрела 5,11 млн акций «Яндекса», это примерно 1,8% в его капитале.
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