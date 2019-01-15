Крипторубль может быть создан в России в ближайшие два-три года, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я свою точку зрения могу сказать, поскольку пока Центральный банк консервативно относится (к этой идее — ред.). С моей точки зрения, да (крипторубль может быть создан в РФ — ред.). Крипторубль — это рубль, обеспеченный, связанный с эмиссионным рублем, и просто он используется в блокчейне. Чем шире будет использоваться блокчейн в нашем финансовом обороте, и не только в финансовом, но и в экономическом обороте, тем больше вероятность появления крипторубля. Я думаю, это дело двух-трех лет», — цитирует Аксакова «Прайм» .

По его мнению, крипторубль может быть обеспечен депозитами в уполномоченных кредитных организациях в фиатных, то есть, традиционных рублях. Сейчас в рамках «регулятивной песочницы» Банка России тестируются несколько проектов, направленных на выпуск обеспеченной криптовалюты.