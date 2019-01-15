Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) ожидает ухода с российского рынка по 5—7% банков ежегодно до 2024 года. Об этом на площадке Гайдаровского форума сообщила гендиректор рейтингового агентства Екатерина Трофимова.

«Говоря про расчистку банковского сектора, за последние несколько лет мы видели выпадание из банковской системы примерно десяти с небольшим процентов каждый год. Сейчас, на ближайшие пять лет, мы прогнозируем, что процесс будет продолжаться, хотя, наверное, его самая острая фаза прошла. Примерно 5—7% банков по тем или иным причинам будут уходить с рынка. Больше по экономическим причинам, меньше по, так скажем, причинам ведения недобросовестной деятельности», — сказала Трофимова.

Как следует из представленных слайдов, прогноз составлен до 2024 года. Также в материалах указывается, что доля госсектора в банковской системе уже значительно увеличилась.

«По оценкам наших аналитиков, сейчас доля прямого и непрямого участия государства в банковской системе более 70%", — уточнила Трофимова.

При этом, по словам гендиректора АКРА, на российском рынке остаются банки, у которых более четверти активов являются проблемными.

