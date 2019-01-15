Пока рано говорить о возможном переходе авиакомпании «Ютэйр» под контроль Сбербанка и ВТБ, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов.

Ранее в январе газета «Ведомости» сообщила, что Сбербанк и ВТБ могут забрать «Ютэйр» под проект региональной авиакомпании. Перевозчик до этого объявил о реструктуризации задолженностей. По словам источников газеты, долг «Ютэйр» перед Сбербанком может быть конвертирован в акции.

«Пока нет у нас в повестке подобного рода проекта. Рано об этом говорить», — сказал Акимов в кулуарах Гайдаровского форума.

По его словам, гипотетически существующие возможности не надо отвергать. «Если такие предложения будут экономически обоснованными, можно, наверное, и поддержать… До определенного момента, если не будет никаких кризисных дел, правительство точно не будет драйвером этого процесса», — добавил вице-премьер.