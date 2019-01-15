Вице-премьер РФ Максим Акимов не ожидает серьезного роста цен на сотовую связь в связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС). Такое мнение он высказал ТАСС в кулуарах Х Гайдаровского форума.

«Мы внимательно следим за ситуацией. Полагаю, что нет причин для каких-то всплесков, помимо роста, обусловленного общеэкономическими причинами: налоговыми и общим ростом издержек. Я не ожидаю каких-то здесь эксцессов», — сказал он.

При этом Акимов подчеркнул, что не ждет «серьезного всплеска» цен.