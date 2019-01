Юридические изменения в компании, владеющей Telegram, ничего не меняют в ситуации с этим мессенджером в России. Об этом заявил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров, комментируя информацию о планах ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP.

«Изменения юридической организации компании не влияют на исполнение или неисполнение законодательства РФ конкретным организатором распространения информации, в данном случае — мессенджером Telegram. Ничего не меняется», — подчеркнул Жаров.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров 10 января подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP, включенной в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор.

Telegram Messenger LLP была зарегистрирована в феврале 2014 года. Согласно информации в британском реестре, организация была создана в партнерстве зарегистрированными на Британских Виргинских островах Telegram Messenger Inc. и Dogged Labs Ltd., а также Telegraph Inc. (зарегистрирована в Белизе). Контроль в Telegram Messenger LLP принадлежит самому Дурову. По данным издания РБК, именно эта компания была основной для мессенджера.

Заявление о ликвидации Telegram Messenger LLP было подписано Дуровым 19 декабря 2018 года, следует из британского государственного реестра юридических лиц.