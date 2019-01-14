Внешний товарооборот Китая по итогам 2018 года показал рекордные результаты и достиг цифры в 4,62 трлн долларов, что на 12,6% выше, чем в 2017-м, сказал на пресс-конференции в понедельник официальный представитель Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь.

«Экспорт и импорт нашей страны в этом году достиг рекордных показателей, есть основания надеяться, что мы продолжим оставаться крупнейшей мировой торговой державой. В долларовом исчислении общий внешний товарооборот Китая за 2018 год составил 4,62 триллиона долларов, что на 12,6% больше показателя предыдущего года», — сообщил Ли Куйвэнь.

Он также добавил, что экспорт Китая вырос в 2018 году на 9,9%, составив 2,48 трлн долларов, а импорт — на 15,8% до 2,14 трлн.

По словам Ли Куйвэня, на протяжении 2018 года в стране реализовывался целый ряд политических мер, направленных на содействие устойчивому росту внешней торговли, которые помогли КНР противостоять значительным изменениям в мире и сохранить общую стабильность внешней торговли.

Положительное сальдо торгового баланса по итогам прошлого года составило 351,76 млрд долларов.

Согласно официальным данным, экспорт Китая в 2017 году вырос на 7,9% до 2,26 трлн долларов, а импорт — на 15,9% до 1,84 трлн долларов. Общий объем торговли в 2017 году вырос на 11,4% до 4,1 трлн долларов. Для сравнения, в 2016 году экспорт страны сократился на 7,7%, импорт — на 5,5%.