Пост президента и председателя правления Запсибкомбанка сейчас занимает Дмитрий Горицкий.
Полномочия президента Запсибкомбанка будут досрочно прекращены. Соответствующий вопрос выносится на заседание совета директоров кредитной организации 22 января, свидетельствуют данные портала раскрытия корпоративной информации.
«О досрочном прекращении полномочий президента ПАО «Запсибкомбанк»; об избрании президента ПАО «Запсибкомбанк», — значится в повестке заседания.
Пост президента и председателя правления Запсибкомбанка занимает Дмитрий Горицкий. Также он входит в совет директоров финучреждения.
На прошлой неделе стало известно, что ВТБ стал владельцем 71,8% акций Запсибкомбанка. Одновременно была раскрыта информация о выходе из капитала Запсибкомбанка ряда его топ-менеджеров: Дмитрия Горицкого (ранее его доля составляла 9,62%), членов совета директоров Романа Палия (доля равнялась 5,49%), Рима Сулейманова (прежняя доля — около 1,65%), членов правления Руслана Зиннурова, Натальи Рыковой (у них были доли чуть меньше чем по 0,04%), Галины Котовой (доля была меньше 0,01%). Кроме того, из капитала банка, согласно его материалам, вышли Максим Пархоменко (у него было почти 9,97% голосующих акций), ООО «Центр стратегического развития» (пакет составлял около 9,34%), Андрей Панков (доля равнялась 8,67%), Игорь Самкаев (ему принадлежало почти 6,15% в банке), ООО «Центр лизинговых инвестиций» (у компании было 5,27%), ООО «Юридическая компания «Профф» (фирма была держателем примерно 5,01% акций банка), Любовь Палий (ей принадлежало 5%).
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