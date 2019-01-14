Полномочия президента Запсибкомбанка будут досрочно прекращены. Соответствующий вопрос выносится на заседание совета директоров кредитной организации 22 января, свидетельствуют данные портала раскрытия корпоративной информации.

«О досрочном прекращении полномочий президента ПАО «Запсибкомбанк»; об избрании президента ПАО «Запсибкомбанк», — значится в повестке заседания.

Пост президента и председателя правления Запсибкомбанка занимает Дмитрий Горицкий. Также он входит в совет директоров финучреждения.



На прошлой неделе стало известно, что ВТБ стал владельцем 71,8% акций Запсибкомбанка. Одновременно была раскрыта информация о выходе из капитала Запсибкомбанка ряда его топ-менеджеров: Дмитрия Горицкого (ранее его доля составляла 9,62%), членов совета директоров Романа Палия (доля равнялась 5,49%), Рима Сулейманова (прежняя доля — около 1,65%), членов правления Руслана Зиннурова, Натальи Рыковой (у них были доли чуть меньше чем по 0,04%), Галины Котовой (доля была меньше 0,01%). Кроме того, из капитала банка, согласно его материалам, вышли Максим Пархоменко (у него было почти 9,97% голосующих акций), ООО «Центр стратегического развития» (пакет составлял около 9,34%), Андрей Панков (доля равнялась 8,67%), Игорь Самкаев (ему принадлежало почти 6,15% в банке), ООО «Центр лизинговых инвестиций» (у компании было 5,27%), ООО «Юридическая компания «Профф» (фирма была держателем примерно 5,01% акций банка), Любовь Палий (ей принадлежало 5%).