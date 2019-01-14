Швейцарский производитель часов A. Favre & Fils разрабатывает механические часы ручной работы со встроенным криптовалютным кошельком.

Как сообщает ForkLog , по словам представителей компании, хронометр будет оснащен «холодным кошельком» и «современным проприетарным решением для обеспечения безопасности» на базе блокчейна.

Цена таких часов будет в диапазоне от 100 до 150 тыс. швейцарских франков (102-153 тыс. долларов США).