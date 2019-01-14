В Сети разошлось видео , на котором мужчина с помощью бейсбольной биты крушит одно из отделений Альфа-Банка в Москве. На выходе его задерживают сотрудники правоохранительных органов. На записи также показаны разрушения: разбитые стекла и стены в зоне самообслуживания, вскрытые банкоматы.

По словам источника в кредитной организации, инцидент произошел 4 января в офисе Альфа-Банка по адресу Неглинная, 10. Недалеко от отделения находится главное здание Центрального банка. В пресс-службе кредитной организации подлинность видеозаписи подтвердили.

«В помещение зоны 24х7 отделения банка мужчина в состоянии опьянения повредил некоторые конструктивные элементы помещения банка и разбил стеклянные витрины. На место происшествия сотрудниками охранной организации был вызван наряд, который задержал правонарушителя и доставил его в органы полиции», — сообщил представитель Альфа-Банка в ответ на запрос Банки.ру. Там также пояснили, что с правонарушителем было достигнуто устное соглашении о полном возмещении ущерба.

Отделение Альфа-Банка на Неглинной сейчас работает обычном режиме, отметили в кол-центре кредитной организации.

Некоторые пользователи Twitter предположили, что разрушение офиса Альфа-Банка – постановка, которая может быть использована как рекламный ход. Сотрудники, которые ведут аккаунт организации, эту версию отклонили, назвав действия клиента «не лучшей пиар-компанией».

Юлия КОШКИНА, Banki.ru



Это была бы не самая лучшая пиаркомпания) pic.twitter.com/dxpax2dSqa

— Альфа-Банк (@alfabank) 13 января 2019 г.



