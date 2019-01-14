В 2018 году специалисты по комплаенс-рискам Банка провели более 270 семинаров и вебинаров для клиентов-юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

В этих мероприятиях приняли участие более 9 500 представителей компаний.

Программа семинаров строилась на наиболее частых вопросах клиентов: какие операции закон относит к сомнительным, как корректно работать с наличными средствами, совершать переводы между счетами физлиц и ИП, оценивать благонадежность своего контрагента, реабилитироваться после попадания в «черный список» и прочие.

Также Банк провел девять информационных рассылок по всей клиентской базе сегмента «Малый и средний бизнес» с наглядным разъяснением как требований законодательства, так и типичных ошибок клиентов при работе со своими счетами.

«Анализируя обратную связь от клиентов и их типичные ошибки, мы обнаружили, что рискованные с точки зрения законодательства операции зачастую проводят добросовестные компании и предприниматели. Большинство ошибок связаны с незнанием закона. Нам важно, чтобы наши клиенты могли вести деятельность и взаимодействовать с банком в спокойном режиме, не подвергая рискам свой бизнес и своевременно исполняя расчеты с партнерами. Мы разъясняем ключевые требования законодательства, выполнение которых поможет избежать вопросов со стороны банка и надзорных органов, - говорит руководитель по управлению комплаенс-рисками в сегменте «Малый и средний бизнес» Альфа-Банка Наталья Петропавловская. – Как показала практика, получив информацию на семинарах, из рассылок и специальных сервисов в интернет-банке, почти половина клиентов меняет свое поведение: корректно оформляет налоговые платежи и расчеты с контрагентами, балансирует долю наличных и безналичных расчетов, серьезнее относится к формированию отчетности, документов и выбору контрагентов».

Также с сентября Альфа-Банк запустил в интернет-банке для корпоративных клиентов сервис «Риски», где клиенты могут в режиме онлайн ознакомиться с основными требованиями законодательства.