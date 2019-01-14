Информация о трансакциях иностранных граждан и компаний будет передана властям юрисдикций, к которым они принадлежат.
Налоговое управление Дании получило разрешение на сбор информации, связанной с торговлей криптовалютами на трех биржах с 2016 по 2018 гг.
Таким образом, торговые площадки передадут информацию об именах, адресах и номерах налогоплательщиков их клиентов. Распространение этих сведений «позволит убедиться, что граждане, торговавшие криптовалютами, уплатили соответствующие налоги», - заявили в ведомстве.
Как сообщает Тtrcoin, в настоящее время налоговики ведут переговоры с заинтересовавшими их биржами, названия которых не уточняются.
По словам главы налоговой службы Карин Берген, если не вдаваться в детали, это может быть крупный рынок, к которому следует присмотреться внимательнее.
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