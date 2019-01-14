Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году вырос на 27,1% и превысил 107 млрд долларов. Об этом сообщил в понедельник глава департамента статистического анализа Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь.

«Таким образом наши страны впервые преодолели показатель в 100 миллиардов долларов, поставив исторический рекорд, — отметил он, отвечая на пресс-конференции на вопрос ТАСС о показателях российско-китайской торговли в минувшем году. — По динамике роста Россия оказалась на первом месте в десятке наших ключевых партнеров».

Согласно данным таможни, объем экспорта из Китая в РФ за 12 месяцев увеличился на 12% и превысил 47,97 млрд долларов. Импорт российских товаров и услуг в КНР вырос на 42,7% до 59,08 млрд долларов.

Как добавил Ли Куйвэнь, главными статьями экспорта КНР в Россию стала продукция электромеханической отрасли, импорта — нефть, уголь и пиломатериалы. «Мы все более интенсивно взаимодействуем во всех сферах, по всем направлениям ради того, чтобы в ходе нашего всеобъемлющего партнерства были достигнуты новые продуктивные результаты на благо наших стран и народов», — резюмировал он, подчеркнув, что, по ожиданиям китайской стороны, в 2019 году в торговых отношениях России и КНР будут достигнуты новые успехи.