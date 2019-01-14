Тинькофф Банк 14 января запустил проект по установке собственных платежных терминалов. Первые 20 устройств уже работают в Москве и Подмосковье.

Как уточнили в банке, брендированный платежный терминал позволяет пополнять банковские счета в «Тинькофф» и оплачивать услуги мобильных операторов. Пользователь может единовременно внести на банковский счет до 15 тыс. рублей, при этом все платежи незамедлительно обрабатываются, денежные средства зачисляются в режиме реального времени.

Внести денежные средства на банковский счет в «Тинькофф» можно по номеру счета, договора, карты или телефона. Как и банкоматы «Тинькофф», платежные терминалы поддерживают функцию пополнения счета по QR-коду. Для этого надо зайти в мобильное приложение, выбрать нужный счет и в разделе «Реквизиты» открыть QR-код — его необходимо поднести к считывающему устройству на терминале и внести наличные. Для оплаты услуг мобильной связи нужно ввести номер телефона и внести деньги.



У Тинькофф Банка также есть сеть банкоматов, которая сегодня насчитывает порядка 500 устройств почти в 60 городах России. Банкоматы «Тинькофф» поддерживают бесконтактные карты , сервисы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, работу с QR-кодами и используют систему распознавания лиц.

