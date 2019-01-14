Выдавать микрозаймы в размере более 3 млн рублей планирует 51% НкМФО, говорится в опросе СРО «МиР».

Таким образом, из некоммерческих МФО (НкМФО), планирующих выдавать микрозаймы от 3 до 5 млн рублей, 75% будут выдавать большие займы под обеспечение; 25% предложат займы до 5 млн только повторным клиентам; 22% предложат займы до 5 млн МСП, занимающимся только некоторыми видами деятельности; только 14%, сообщили, что не намерены ограничивать круг потенциальных заемщиков, говорится в пресс-релизе организации.

Также из НкМФО, не планирующих увеличивать предельную сумму микрозайма, 67% сослались на недостаточный объем фондирования НкМФО; 39% сообщили, что риски при выдаче таких займов слишком высоки; 27% отметили, что при выдаче таких займов НкМФО не смогут выполнить целевые показатели Минэкономразвития РФ, 12% отметили, что на их территории нет заемщиков, которым требуется такой объем финансирования.

При этом 83% НкМФО не будут выдавать займы организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП, тогда как 17% планируют воспользоваться новой возможностью.

Как напоминает СРО «МиР», согласно ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статью 12 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», максимальная сумма микрозайма увеличена с 3 млн до 5 млн рублей, а перечень получателей поддержки расширен на организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.