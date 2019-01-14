На этой неделе ЦБ начнет получать от страховщиков первые уведомления об измененных тарифах ОСАГО. Как следует из опроса Российского союза страховщиков (РСА), компании намерены сохранить базовые ставки в большинстве регионов. Однако опрос «Коммерсанта» компаний показал, что они охотно рассказывают о снижении ставок на 10—20% для ряда регионов, про повышение же на 15—20% для «рискованных» водителей из убыточных субъектов РФ говорят меньше, ссылаясь на «незаконченный анализ».

Опрос газеты крупнейших страховщиков сегмента показал, что без повышения тарифов на рынке все же не обошлось. У нынешнего лидера рынка ОСАГО — «АльфаСтрахования» — в ряде регионов понижение ставок составило 10%, максимальный же рост на убыточных территориях достиг 15%. «Используя систему измененного коэффициента возраста и стажа и опираясь на состав нашего портфеля, мы сделали так, что для большей части клиентов итоговая стоимость полиса не вырастет», — говорит глава управления андеррайтинга обязательных видов компании Денис Макаров.

На 68 территориях сокращение финальной стоимости для клиентов страховщика составит 3—6%. Так, в Подмосковье, по расчетам компании, средняя премия по полису сократится на 50 рублей. «В Новосибирске, где прирост базового тарифа составил 15%, расчет финальной стоимости для клиента в возрасте 59 лет со стажем вождения 28 лет и мощностью автомобиля 105 лошадиных сил (без скидок) до изменений составил бы 8 400 рублей. Тот же полис после изменения тарифов с учетом пролонгации и КБМ 0,5% за безубыточное вождение за предыдущий год будет стоить 8 535 рублей. Разница составляет 135 рублей, или 1,6%», — пояснил Макаров.



В «Ингосстрахе» изданию сообщили, что тариф уже снижен в Мурманской области (3 750 рублей вместо 4 118 рублей), запланировано понижение в Санкт-Петербурге, Красноярске, Тюмени и Перми. «Список неокончательный», — говорят в компании. В «СОГАЗе» заявили, что корректировка тарифов не увеличит средний размер премии. «В зависимости от региона и сегмента снижение составило до 20%, — говорится в сообщении страховщика. — Тарифы скорректированы во всех регионах, кроме пяти — в зависимости от их убыточности. В 30 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, они снижены».

В «Росгосстрахе» говорят, что проект приказа об изменении тарифов в компании только готовится. «Главная задача — сохранять ОСАГО прибыльным видом для компании», — говорят сотрудники страховщика. В компании «Согласие» сообщили, что корректировка тарифов затронет две трети регионов. «Часть изменений реализована с 9 января, часть в процессе, — отмечает глава департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Андрей Ковалев. — Возможно небольшое повышение тарифа по ОСАГО физлиц по легковым авто — в пределах 2—3%». По его словам, точно не вырастут (а для опытных водителей даже снизятся) тарифы для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Удмуртии, Ярославской, Новгородской, Костромской, Тульской, Саратовской областей и ХМАО.

В целом же, по прогнозам «Согласия», несмотря на некоторую тенденцию к росту тарифов ОСАГО, для 80—85% водителей тариф будет снижен за счет ориентации на стаж и аккуратность. В соответствии с указанием ЦБ коэффициенты возраста/стажа водителей выросли на 3—5% для молодых водителей до 30 лет и снизились на 5—7% для остальных.