Швейцарский инвестиционный банк Vontobel запустил криптокастодиальное решение Digital Asset Vault для финучреждений и управляющих активов.

Благодаря ему банки и управляющие активами смогут предложить своим клиентам различные связанные с криптовалютами услуги, включая их покупку, передачу и хранение, включая их покупку, передачу и хранение, сообщает ForkLog .

Для обеспечения сохранности активов банком задействовано решение Hardware Security Module.