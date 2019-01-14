Сенат США не поддержит снятие санкций с российских компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго», такое мнение высказал в эфире телеканала CNN сенатор-демократ Марк Уорнер.

По мнению Уорнера, только недавно санкции начали оказывать свое действие, а Олег Дерипаска все еще обладает контролем над компаниями. «Я был в бизнесе дольше, чем в политике. Если бы там (в компании) все еще была моя управленческая группа и я все еще был крупнейшим акционером с 40—45%, я бы до сих пор контролировал эту компанию. Вот почему я… считаю, что демократы и республиканцы проголосуют на этой неделе за отмену снятия этих санкций», — сказал Уорнер.

Сенатор также отметил, что в данный момент самое неподходящее время для подобных мер на фоне появления новых сообщений о связях президента США Дональда Трампа с Россией. «Сейчас самый неудачный момент, чтобы давать сигналы, что мы собираемся прекращать оказывать давление на олигархов, таких как Дерипаска», — заключил Уорнер.