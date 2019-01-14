Согласно новым сведениям о процессе лицензирования криптовалютных бирж в Японии, заявки семи операторов должны быть одобрены либо отклонены в течение двух ближайших месяцев, сообщило Агентство финансовых услуг Японии (FSA). При этом на первом этапе процесса в настоящее время находится 21 компания.

По словам FSA, принятие решения о лицензировании биржи криптовалют требует длительного рассмотрения, которое занимает около полугода и связано с изучением ответов заявителя на более чем 400 вопросов, сообщает Ttrcoin .

После окончания первой фазы проверки, занимающей около четырех месяцев, компания подает официальную заявку в FSA. Агентство изучает заявку и решает, следует ли выдать лицензию, в течение двух месяцев.