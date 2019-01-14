ООО «Сбербанк Инвестиции» и «Бэринг Восток Фанд V Менеджерс Лимитед» (BVFVML) объявляют о заключении сделки по рекапитализации двух портфельных инвестиций фондов «Бэринг Восток» на сумму свыше 4,9 млрд рублей сроком более четырех лет.

Это дебютная сделка Сбербанка на российском рынке по рекапитализации портфельных инвестиций Private Equity фондов, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам вице-президента Сбербанка, председателя совета директоров ООО «Сбербанк Инвестиции» Оскара Рацина, дебютная сделка по рекапитализации портфельных инвестиций формирует новую перспективную нишу, расширяющую возможности банка по работе с фондами прямых инвестиций и суверенными фондами. Сделки по рекапитализации портфельных инвестиций дают фондам привлекательный инструмент для управления структурой капитала и повышения доходности для своих инвесторов.