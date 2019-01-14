Сбербанк России разместил на своем официальном YouTube-канале новый рекламный ролик, снятый в стилистике культового фильма «Карты, деньги, два ствола».

С фильмом видеоролик «роднят» сюжет, манера съемки и саундтрек. Кроме того, главный герой ролика Сбербанка похож на одного из главных персонажей фильма «Карты, деньги, два ствола», которого играет Джейсон Стейтем.

Название ролика — «Перевяжи стволы. Пересчитай деньги. И пристегнись!» — также дает некую отсылку к указанному фильму. Помимо этого, одного из главных героев ролика, требующего с другого героя деньги, зовут Борис, при этом главного негативного персонажа в фильме звали Борис Бритва.

«Иногда бизнес и репутация зависят от того, как быстро деньги окажутся на счете. Смотрите в нашем ролике, как харизматичный инкассатор Сбербанка пришел на помощь владельцу ресторана», — сказано в описании к рекламному ролику «Сбера».

Видеоролик Сбербанка имеет и некую отсылку к фильму «Перевозчик», в котором также снимался Стейтем. По аналогии с фильмом, в котором главный герой занимается перевозкой в том числе опасных грузов, инкассатор Сбербанка в рекламном ролике перевозит, соответственно, деньги для малого бизнеса.

За пять часов видео посмотрели более 2 тыс. пользователей YouTube.



Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru