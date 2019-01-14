Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотечным программам на 1 процентный пункт, а также ввел надбавку к ставке в размере 0,2 процентного пункта при первоначальном взносе менее 20%.

Теперь получить кредит на покупку строящегося жилья в банке стало доступно под 10,8—11% годовых ( 8,5—9,5% годовых по программе субсидирования ипотеки застройщиками), на приобретение готового жилья — под 11—11,2% годовых, загородной недвижимости — под 11,4% годовых, а на строительство жилого дома , покупку гаража или машино-места — под 11,9% годовых. Рефинансировать действующий ипотечный кредит, оформленный в стороннем банке, теперь возможно под 10,9% годовых, а если в дополнение к ипотечному оформлялся кредит на потребительские цели — под 11,4% годовых.

При отказе клиента от страхования жизни предусмотрена надбавка к ставке в размере 1 процентного пункта. Для зарплатных клиентов действует дисконт в размере 0,3 п. п. При оформлении ипотеки по двум документам ( опция доступна при первоначальном взносе от 50%) итоговая ставка будет выше на 0,3 п. п.

Минимальный взнос клиента составляет 15% собственных средств от стоимости квартиры, 25% — загородной недвижимости/ гаража или машиноместа либо при строительстве жилого дома. Рефинансирование предоставляется на сумму до 80% от стоимости залога. Допустимая сумма кредитования может варьироваться от 300 тыс. рублей, а срок — достигать 30 лет.

«Также в банке действует ипотечное предложение для участников программы реновации , в рамках которого кредитные средства предоставляются под 10,8% годовых клиентам «с улицы», под 10,5% годовых зарплатным клиентам банка и под 11,1% годовых без подтверждения дохода. Минимальный первоначальный взнос клиента составляет 20% собственных средств от стоимости приобретаемой квартиры», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.