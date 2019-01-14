Сбербанк объявляет о наборе кандидатов для участия в первом в 2019 году «бассейне» - четырехнедельном курсе программирования в «Школе 21», которая начала работу в ноябре 2018 года.

«Школа 21» готовит специалистов мирового уровня в области информационных технологий (ИТ) без расписания и учителей и планирует ежегодно выпускать до 1000 программистов. Она создана в рамках соглашения между Сбербанком и Ассоциацией Ecole 42, говорится в сообщении кредитной организации.

«Бассейн» — это крайне интенсивное обучение программированию. Учащиеся получают доступ к системе на высококлассно оборудованных рабочих местах и решают постепенно усложняющиеся задачи. Необходимую информацию ищут самостоятельно и в сжатые сроки.

Первый в этом году «бассейн» в «Школе 21» начнется 28 января . Второй стартует 25 февраля, еще три потока запланированы на лето 2019 года. Ожидается, что к первому «бассейну» приступят около 300 человек, которые, как и ранее, приедут со всей страны.

Обучение при этом бесплатное. Стать студентом может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет, прошедший конкурс.