Сбербанк в период до конца марта проводит акцию «Инвестируй выгодно», по условиям которой с ее участников не будут взиматься брокерская комиссия и плата за обслуживание, включая депозитарную комиссию. Об этом сообщили в понедельник в банке, уточнив, что принять участие в акции могут физические и юридические лица, имеющие действующий договор брокерского обслуживания в Сбербанке или заключившие его в период с 14 января по 31 марта 2019 года включительно.

Действие акции распространяется на все тарифные планы брокерского обслуживания. В период ее действия не взимается брокерская комиссия за покупку или продажу следующих финансовых инструментов:

акций , облигаций (кроме ОФЗ-Н), ETF на фондовом рынке Московской биржи;

валютных пар доллар/рубль, евро/рубль на валютном рынке Московской биржи;

фьючерсов и опционов на срочном рынке Московской биржи.

Также не взимается депозитарная комиссия за хранение и изменение остатка ценных бумаг в торговых разделах счета депо для физических и юридических лиц.



Для физических лиц действие акции распространяется и на индивидуальный инвестиционный счет .